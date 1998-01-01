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آرسنال وتشيلسي يحتلان فريق الأسبوع في الدوري الأوروبي

السبت 04 مايو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال وتشيلسي يحتلان فريق الأسبوع في الدوري الأوروبي


وكالات / سما /

حقق آرسنال الإنجليزي فوزاً مهماً على حساب فالنسيا الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وفي نفس المرحلة من المسابقة ذاتها، خرج تشيلسي الإنجليزي بتعادل إيجابي مهم أمام إينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في ألمانيا.

وقدم ثنائي العاصمة الإنجليزية لندن أداءاً ممتازاً في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليضع كلاهما قدماً في المباراة النهائي للمسابقة الأوروبية.

واحتل لاعبو الفريقين فريق الأسبوع في الدوري الأوروبي الخاص بالموقع العالمي للأرقام والإحصائيات “هو سكورد”، مع تواجد لاعبان فقط من صفوف فالنسيا وحارس مرمى إينتراخت فرانكفورت.

إليكم تشكيلة الأسبوع في الدوري الأوروبي المقدمة من موقع “هو سكورد”..​

حراسة المرمى : كفين تراب (فرانكفورت)

خط الدفاع: بيتشيني (فالنسيا)، ديفيد لويز (تشيلسي)، جابريال باوليستا (فالنسيا) وايمرسون بالميري (تشيلسي)

خط الوسط: بيدرو (تشيلسي)، لوفتس شيك (تشيلسي)، تشاكا (آرسنال) وكولاسينياك (آرسنال)

خط الهجوم : أوباميانج (آرسنال) ولاكازيت (آرسنال)

#آرسنال #تشيلسي

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