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برشلونة يوجه رسالة لمحمد صلاح

السبت 04 مايو 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يوجه رسالة لمحمد صلاح


وكالات / سما /

وجه الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني رسالة لمحمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قبل لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب الموقع الرسمي لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة لمحمد صلاح مع ليونيل ميسي وكتب في رسالته: نراك في الأسبوع المقبل.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو يوم الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي من البطولة ويستعد لاستقبال الفريق الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكامب نو.

وتبدو أن حظوظ برشلونة في التأهل للمباراة النهائية على حساب ليفربول هي الأقرب بعد النتيجة الجيدة في الذهاب وسط جماهيره بثلاثية نظيفة.

#برشلونة #محمد صلاح
محمد صلاح

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