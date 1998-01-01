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رئيس برشلونة: ميسي قادر على اللعب إلى غاية 45 سنة

السبت 04 مايو 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس برشلونة: ميسي قادر على اللعب إلى غاية 45 سنة


وكالات / سما /

قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إن ليونيل ميسي لن يرحل عن الفريق الكتالوني، مشيراً إلى أن البرغوث الأرجنتيني قادر على اللعب إلى غاية 45 سنة.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “ميسي يمكنه اللعب حتى سن الـ45 عاماً، ولهذا السبب نطلب من اللاعبين الاستفادة منه في كل تدريب، وفي كل مباراة معه والاستمتاع به”.

وتابع في نفس السياق: “نحن نعيش مع عبقري (ميسي) كما لو كان شيئاً طبيعياً، لقد رأينا ذلك لبضع سنوات ويبدو روتينياً بالنسبة له”.

وأضاف: “عندما التقط ميسي الكرة، ليسدد الضربة الحرة المباشرة ضد ليفربول، كنت متأكداً من تسجيله للهدف، لأنه كان في أرض مثالية، وموقع مثالي للتسديد”.

وعن تجديد عقد البولجا، قال رئيس الفريق الكتالوني: “لقد تحدثنا مع عائلته على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد موعدٍ للتوقيع، ميسي سيكون مثل بيليه، لاعباً في نادٍ واحد، وسيبقى معنا”.

#بارتوميو #ميسي

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