ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش ويحسم ثاني صفقات المشروع الجديد

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني حسم التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو. من هذا المبلغ ، سيحصل النادي الألماني على 48 مليون يورو، فيما يحصل بنفيكا على 12 مليون يورو، حيث يملكون بنذ في عقد انتقاله إلى إينتراخت يضمن لهم الاستفادة من 20 بالمئة من قيمة بيعه مستقبلاً.

وسيوقع المهاجم الصربي البالغ من العمر (21 عامًا) على عقد يمتد إلى المواسم الستة المقبلة.

وقام النادي الأبيض بتسريع مفاوضات التعاقد مع يوفيتش بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية (كان باريس سان جيرمان آخرها). على مدار أسابيع ، كانت العملية متقدمة جدًا ، وفقًا لما أوردته “آس” ، وفي الأيام الأخيرة ، تم التوصل إلى اتفاق نهائي ليكون النجم الصربي ثاني توقيع في مشروع ريال مدريد الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان، بعد ضم في وقت سابق مدافع بورتو ميليتاو.

زيدان يرى اللاعب بديلاً لبنزيما، ويمكنه حتى اللعب إلى جانبه في بعض المباريات. بعد أداء ماريانو المنخفض هذا الموسم (هدفان فقط) ، يريد زيدان الحصول على بديل أكثر جودة في الهجوم.

وسجل يوفيتش 26 هدفاً وأعطى سبع تمريرات حاسمة في 44 مباراة لعبها مع اينتراخت هذا العام. ساهم بها في احتلال فريقه المركز الرابع في الدوري الألماني، والصعود إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي. في الواقع ، سجل الصربي هدف فريقه في مباراة الذهاب ضد تشيلسي (1ـ1).