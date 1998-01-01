مباراة يوفنتوس وتورينو تنتهي بلا غالب ولا مغلوب

وكالات / سما /

انتهت المباراة التي جمعت بين يوفنتوس وتورينو، بلا غالب ولا مغلوب، حيث خيمت نتيجة التعادل الإيجابي (1/1) على اللقاء الذي خاضه الفريقين لحساب الجولة 35 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتوج البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي رسمياً في الجولة 33 عقب فوزه على فيورنتينا، فيما بحث تورينو عن الفوز للحفاظ على آماله في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح تورينو شريط التسجيل في الدقيقة 18 عبر ساسا لوكيتش، قبل أن يهدأ نسق المباراة إلى حدود الدقائق العشر الأخيرة، وبالضبط في الدقيقة 84، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدف التعديل.

وساد الطابع البدني على المباراة، حيث حصل لاعبو الفريقين على ست بطاقات صفراء بواقع 3 لكل طرف، بسبب التدخلات العنيفة وكذا إهدار الوقت، الأمر الذي دفع الحكم لإضافة خمس دقائق كوقت بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة، وصل يوفنتوس إلى النقطة 89 في المركز الأول، بينما رفع تورينو رصيده إلى 57 نقطة ليقلص الفارق مع أتلانتا صاحب المركز الرابع إلى نقطتين فقط.