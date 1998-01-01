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المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بعشرات الصواريخ وإصابة 3 مقاومين في قصف اسرائيلي

السبت 04 مايو 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بعشرات الصواريخ وإصابة 3 مقاومين في قصف اسرائيلي


غزة / سما /

أصيب صباح اليوم السبت،  ثلاثة مقاومين في قصف استهدف شرق بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وقصفت طائرة استطلاع اسرائيلية،  مواقعا للمقاومة شمال قطاع غزة.

كما كان هناك قصف مدفعي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ  تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وتحاول القبة الحديدية التصدي لها.

وانطلقت عشرات صافرات الإنذار، في المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وعلم أن الرشقات الصاروخية أطلقت باتجاه عسقلان وأسدود و"يفني" و"غديرا" و"غفعات بيرنر"، وكذلك مستوطنات غلاف غزة، وقام الجيش الإسرائيلي بتفعيل منظومة "القبة الحديدية".

وتحدثت التقارير الإسرائيلية بداية عن إطلاق نحو 60 صاروخا، إلا أن تقارير لاحقة تحدثت عن نحو 100 صاروخ.

وجاء أن "القبة الحديدية" اعترضت عدة صواريخ أطلقت باتجاه عسقلان، كما صدرت تعليمات في المدينة بفتح الملاجئ العامة.

وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار بداية في "سديروت" والمجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، وتحدث سكان عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

واعلنت كتائب المقاومة الوطنية اطلاق رشقة صواريخ اتجاه عسقلان.

 ويأتي التصعيد عقب استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال لمواقع المقاومة يوم امس. 

يتبع ..

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