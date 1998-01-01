المطران حنا: قضيتنا انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث

رام الله / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم، وفدا طبيا دوليا قام بنشاطات تطوعية في فلسطين بأن شعبنا الفلسطيني وفي لاصدقائه المنتشرين في سائر ارجاء العالم.

وأضاف المطران حنا: نقدر عاليا كل من يقول كلمة حق بحق شعبنا وقضيته العادلة في هذه الحقبة التي فيها يتآمر البعض على قضيتنا الوطنية بهدف تصفيتها والنيل من عدالتها، مضيفا" نقدر زيارتكم لفلسطين ونشكركم على كل ما قمتم به من اجل شعبنا ونؤكد لكم بأن شعبنا لم ولن ينسى اصدقاءه الذين وقفوا الى جانبه في الظروف الصعبة والمحن والحقب التاريخية المختلفة".

وأكد أن الفلسطينيين باقون في وطنهم ومن شُرد ونُكب عام 48 انما هو متمسك بحق عودته الى وطنه الام.

كما أكد: نرفض تجريم الكفاح من اجل الحرية كما نرفض المحاولات الهادفة الى الاساءة الى شعبنا وعدالة قضيته فما اكثر المسيئين والمتطاولين والمتآمرين ولكن تبقى القضية الفلسطينية رغما عن كل هذه التحديات هي اعدل وانبل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.

وقدم المطران للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس، مجيبا على عدد من الاسئلة والاستفسارات.