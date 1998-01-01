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الاحتلال يقتحم عمارة سكنية جنوب جنين وينصب نقطة مراقبة على سطحها

السبت 04 مايو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عمارة سكنية على المدخل الجنوبي لمدينة جنين ونصبت نقطة مراقبة على سطحها.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية بالقرب من دوار عصفور على المدخل الجنوبي لمدينة جنين، ونصبت نقطة مراقبة على سطحها، وحاجزا عسكريا في المنطقة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها لأكثر من ساعة، فيما داهمت قوة اخرى للاحتلال حي الجابريات في المدينة.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من حواجزها العسكرية وسيرت آلياتها في محيط بلدتي يعبد وعرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها ما اعاق تحركات المواطنين.

#الاحتلال

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