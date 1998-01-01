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طقس فلسطين : اجواء معتدلة

السبت 04 مايو 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء معتدلة


رام الله/سما/

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الجبلية ، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 

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