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تخوفا من رد المقاومة

الاحتلال يغلق العديد من الطرق الرئيسية وشاطئ زيكيم في جنوب اسرائيل

السبت 04 مايو 2019 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق العديد من الطرق الرئيسية وشاطئ زيكيم في جنوب اسرائيل


القدس المحتلة/ سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم السبت عن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قرر اغلاق عدد من الطرق الرئيسية في جنوب اسرائيل ومنطقة غلاف غزة واغلاق شاطئ زيكيم للمتنزهين بصورة فورية.

وقالت الاذاعة العبرية ان تلك الاجراءات تأتي في ظل تخوف الاحتلال من رد فعل المقاومة الفلسطينية على استشهاد اربعة فلسطينيين امس واصابة العشرات في قطاع غزة امس.

وكانت  قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، دعت امس جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان اخرها استشهاد 3 مواطنين جراء القصف الاسرائيلي لمواقع المقاومة بالمحافظة الوسطى واستهداف المتظاهرين بمسيرات العودة.

وقالت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني: "أمام العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وتتبني الغرفة المشتركة عمليات القصف التي تنفذها المقاومة في حال الرد على اعتداءات الاحتلال.

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