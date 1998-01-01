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وزير الشؤون الإسلامية السعودي: جماعة الإخوان المسلمين أعظم شر على الأمة

السبت 04 مايو 2019 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الشؤون الإسلامية السعودي: جماعة الإخوان المسلمين أعظم شر على الأمة


الرياض/وكالات/

صرح وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بأن من أخطر وأعظم الأشرار شر "جماعة الإخوان المسلمين" التي تغلغل فكرها في كثير من بلاد المسلمين.

وقال آل الشيخ إن "جماعة الإخوان أخذت تنخر في جسد الأمة، وعم شرها المسلمين وغير المسلمين"، مطالبا "بفضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عوارهم، لحفظ أبنائنا وبناتنا وجميع أفراد المجتمع من شر هذه الفئة الضالة"، على حد وصفه.

وشدد في حديثه خلال مؤتمر صحفي بالمنطقة الشرقية، على "المسؤولية العظيمة والواجب الشرعي للعاملين في المكاتب التعاونية للدعوة في توعية المجتمع وتبصير أفراده بأمور دينهم، وتحذيرهم من هذه الجماعات الضالة على مختلف مسمياتها وتوجهاتها المنحرفة"، على حد تعبيره.

وردا على سؤال حول نفوذ "الجماعات المتطرفة" في المنابر الدعوية، أوضح وزير الشؤون الإسلامية أن "هناك ممارسات خاطئة فردية وليست في كل المنابر"، مؤكدا أنه قد تمت معالجة وإنهاء هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية اختتم، يوم الخميس 2 مايو، "ملتقى المكاتب التعاونية" بالمنطقة الشرقية تحت عنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة (تحصين وتطوير)"، كأكبر ملتقى دعوي بالمنطقة شارك فيه أكثر من 500 عالم ومفكر وداعية.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

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