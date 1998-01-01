  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابة 51 شخصا بحريق ضخم في سوق الموسكي بالقاهرة

السبت 04 مايو 2019 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 51 شخصا بحريق ضخم في سوق الموسكي بالقاهرة


القاهرة/وكالات/

أصيب 51 شخصًا، الجمعة، إثر اندلاع حريق ضخم بأحد أكبر الأسواق التجارية بالقاهرة، وفق إعلام محلي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق اندلع بأحد المخازن في سوق الموسكي (وسط القاهرة)، وامتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية، فيما انتقلت 49 سيارة إطفاء و40 سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قولها إن "مستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر وسط القاهرة، رفعت درجة الاستعداد إلى القصوى بعد إصابة 51 شخصا في حادث اندلاع حريق بحي الموسكى".

وتراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق والكسور، فيما استمرت عملية السيطرة على الحريق طوال ما يزيد عن 10 ساعات بعد تجدده مرة أخرى، حسب وسائل الإعلام.

ولم تعلن السلطات المصرية عن أسباب اندلاع هذا الحريق أو حجم الخسائر المادية حتى الساعة 20:10 ت.غ.

وتعد الموسكي أحد أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، إذ تنتشر بها مئات محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وعادة ما تشهد نشوب حرائق متكررة لأسباب عدة أبرزها ماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما سيبلغه وفدا حماس والجهاد للمخابرات المصرية حول تفاهمات التهدئة والمصالحة

نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه"

حاخام يهودي بارز: هتلر هو الإنسان الأكثر صدقا في الوجود وغرينبلات يهاجمه

بعد وصول السنوار.. النخالة يصل العاصمة المصرية القاهرة بدعوة مصرية

شهيد واصابات بينها خطيرة شرق قطاع غزة

"برق الجهادية" تتوعد الاحتلال بحرق "الأخضر واليابس" بمستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يتأهب وسط اسرائيل خوفاً من هجمات صاروخية

الأخبار الرئيسية

القسام

قيادة الغرفة المشتركة بغزة تدعو جميع الحالات العسكرية للاستعداد للرد..

خلال اللقاء (حساب ajc على تويتر)

وفد يهودي صهيوني كبير إلى السعودية قريبا

الصحة : 4 شهداء واكثر من 60 جريحا في غزة خلال يوم الجمعة الدامي

اردوغان

أردوغان يتعهد بافشال "صفقة القرن" وعدم تنفيذها

قصف

استهداف اسرائيلي بالتزامن مع اصابة جندي بجراح خطيرة ومجندة شرق البريج