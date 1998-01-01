إصابة 51 شخصا بحريق ضخم في سوق الموسكي بالقاهرة

القاهرة/وكالات/

أصيب 51 شخصًا، الجمعة، إثر اندلاع حريق ضخم بأحد أكبر الأسواق التجارية بالقاهرة، وفق إعلام محلي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق اندلع بأحد المخازن في سوق الموسكي (وسط القاهرة)، وامتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية، فيما انتقلت 49 سيارة إطفاء و40 سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قولها إن "مستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر وسط القاهرة، رفعت درجة الاستعداد إلى القصوى بعد إصابة 51 شخصا في حادث اندلاع حريق بحي الموسكى".

وتراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق والكسور، فيما استمرت عملية السيطرة على الحريق طوال ما يزيد عن 10 ساعات بعد تجدده مرة أخرى، حسب وسائل الإعلام.

ولم تعلن السلطات المصرية عن أسباب اندلاع هذا الحريق أو حجم الخسائر المادية حتى الساعة 20:10 ت.غ.

وتعد الموسكي أحد أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، إذ تنتشر بها مئات محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وعادة ما تشهد نشوب حرائق متكررة لأسباب عدة أبرزها ماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة.