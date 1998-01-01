وفد يهودي صهيوني كبير إلى السعودية قريبا

الرياض/ وكالات/





قال أمين عام "رابطة العالم الإسلامي"، السعوديّ محمد بن عبد الكريم العيسى، الجمعة، إن رابطته وجّهت دعوة لوفد يهودي لزيارة السعودية، للتأكيد على "قيمها الإسلامية والإنسانيّة".

وجاءت تصريحات العيسى خلال توقيع رابطته اتفاقًا لا زالت طبيعته غير واضحة مع منظّمة "مناصرة اليهود دوليًا" التابعة لـ"اللجنة اليهوديّة الأميركيّة" الصهيونيّة، التي يموّلها ويديرها، بحسب موقعها الإلكتروني، يهود الولايات المتحدة، ومقرّها في نيويورك، وتهدف إلى "تحسين أوضاع اليهود خارج الولايات المتحدة".

وخلال المقطع الذي نشرته قناة "يورونيوز" الأوروبيّة، ظهر العيسى إلى جوار مدير "اللجنة اليهوديّة الأميركيّة"، دافيد هاريس، الذي وصفه الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيرس، بأنه "وزير خارجيّة الشعب اليهودي"، والمعروف بمواقفه الداعية إلى تصفية قضيّة اللاجئين الفلسطينيين، عبر توطينهم في البلدان التي هُجّروا إليها.

واحتفت وزارة الخارجيّة الإسرائيلية، في حسابها الناطق بالعربيّة "إسرائيل بالعربية" على تويتر بفيديو اللقاء، قائلة إن اللقاء سيقام في كانون ثانٍ/ يناير المقبل.

وتسعى السعوديّة إلى التقرّب من اللوبيهات الصهيونيّة في الولايات المتحدة الأميركيّة، في مسعى منها للحفاظ على صلاتها مع الإدارة الأميركيّة، التي شهدت توترًا أكثر من مرّة، آخرها بعد جريمة اغتيال الصحافي البارز، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.