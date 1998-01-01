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مركز د.عبد الشافي يحي اليوم العالمي للصحافة ويطالب بمحاسبة الاحتلال

السبت 04 مايو 2019 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز د.عبد الشافي يحي اليوم العالمي للصحافة ويطالب بمحاسبة الاحتلال



حيا  مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية الصحفيين الفلسطينيين باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3/5من كل عام .
وحيا المركز الدور المهني والنضالي للصحفيين الذين يكشفوا عن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا .
كما حيا شهداء الصحافة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني والإنساني ومنهم الشهيديين ياسر مرتجي و  احمد ابوحسين  كما حيا اسري الحركة الصحافية في سجون الاحتلال وتمني الشفاء العاجل للجرحي من الصحفيين             
وطالب المركز المجتمع الدولي بالقيام بمحاسبة الاحتلال علي جرائمه بحق أبناء شعبنا وبحق الصحفيين .
كما طالب بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا .
 وعلي الصعيد الوطني شدد المركز علي اهمية احترام  حرية الراي والتعبير داخل المجتمع الفلسطيني ورفضة لكافة الانتهاكات  بحق الصحافة والصحفيين معتبرا ان صيانة هذا الحق  بالعمل الصحفي المكفول قانونيا من شروط صمود وتماسك المجتمع.
وعلي الصعيد النقابي  أكد المركز علي اهمية إجراء الانتخابات لنقابة الصحفيين وفق قانون التمثيل النسبي الكامل لتصبح الإطار التمثيلي والديمقراطي  المعبر  عن كل الصحفيين بغض النظر عن انتمائاتهم الحزبية والسياسية وعلي قاعدة وحدة الهدف والمصير وفي أجواء تحترم بها قيم الديمقراطية والتعددية.

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