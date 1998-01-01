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ماذا قال دحلان عن فوز قائمة التيار الاصلاحي في انتخابات الصيادلة بغزة؟

السبت 04 مايو 2019 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال دحلان عن فوز قائمة التيار الاصلاحي في انتخابات الصيادلة بغزة؟


غزة/سما/

هنأ القائد محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي، صيادلة قطاع غزة، على نجاح العرس الديمقراطي، في انتخابات نقابة الصيادلة، مؤكداً أن من حق شعبنا استعادة ديمقراطيته المسلوبة.

وكتب دحلان على صفحته بموقع "فيسبوك" "مبروك لكل صيادلة قطاع غزة هذا العرس الديمقراطي الرائع، ومبروك للأخوات والأخوة قائمة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، من حق شعبنا إستعادة ديموقراطيته المسلوبة والمنتهكة، ولقد أثبتم جميعا اليوم بأننا نستطيع ونستحق هذا الطريق، طريق الديمقراطية والإحتكام لصوت الشعب والخضوع لإرادته، ولنعمل معا لتجديد وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وأطرنا النقابية من القاعدة الى القمة".

وحصدت قائمة الشهيد ياسر عرفات، التي تمثل تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، 7 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة في المحافظات الجنوبية، بإجمالي 350 صوتًا، وبفارق 70 صوتًا عن القائمة المهنية الموحدة لحركة حماس والجهاد واليسار التي حصدت 280 صوتًا.

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