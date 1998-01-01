ملادينوف يجتمع مع وزير خارجية قطر بشأن الاتفاقيات المتعلقة بقطاع غزة

القدس المحتلة/ سما/
عقد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف، الخميس، اجتماعا "مثمرا" مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ لبحث تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بقطاع غزة .
وقال ملادينوف عبر حسابه على موقع (تويتر):" اجتماع مثمر مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، حول تنفيذ اتفاقات لجنة الاتصال للمانحيين الدوليين (AHLC)، بشأن الإغاثة الانسانية في غزة ودعم الحكومة الفلسطينية".
وأكد ملادينوف تواصل جهود الامم المتحدة لتهدئة التوترات في غزة وتخفيف معاناة الناس ودعم المصالحة.