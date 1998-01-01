ملادينوف يجتمع مع وزير خارجية قطر بشأن الاتفاقيات المتعلقة بقطاع غزة

القدس المحتلة/ سما/

عقد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف، الخميس، اجتماعا "مثمرا" مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ لبحث تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بقطاع غزة .

وقال ملادينوف عبر حسابه على موقع (تويتر):" اجتماع مثمر مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، حول تنفيذ اتفاقات لجنة الاتصال للمانحيين الدوليين (AHLC)، بشأن الإغاثة الانسانية في غزة ودعم الحكومة الفلسطينية‬".

وأكد ملادينوف تواصل جهود الامم المتحدة لتهدئة التوترات في غزة وتخفيف معاناة الناس ودعم المصالحة.