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دحلان: الصحفي الفلسطيني أعطى درساً لـ العالم صوتا وصورة

الجمعة 03 مايو 2019 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: الصحفي الفلسطيني أعطى درساً لـ العالم صوتا وصورة


القدس المحتلة/ سما/

قال قائد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، " إن الصحفي الفلسطيني أثبت أن رسالته أقوى من كل أنواع القمع والإرهاب، وأعطى درسا نضاليا لكل العالم بنقل صوت وصورة شعبنا الأعزل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية الغاشمة".

وأضاف دحلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، لقد كان صوت الصحفي الفلسطيني أعلى من صوت الصواريخ والرصاص وأقوى من غدر كاتم الصوت.

وأشار دحلان إلى أن رسالة الصحفيين استمرت في الكشف عن الحقيقة رغم المخاطر التي تواجههم خلال آدائهم لواجباتهم السامية .

ووجه النائب دحلان التحية لحاملي لواء الحقيقة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، كونهم عنوان الصوت والصورة لقضيتنا العادلة وأوجه رسالتي للعالم الحر أن يقفوا بجدية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم باستهداف الصحفيين بشكل مباشر أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف حاملي لواء الحقيقة المقدس.

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