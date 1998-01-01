مصرع 9 مهاجرين بينهم 5 أطفال قبالة تركيا

انقرة /سما/

قضى تسعة مهاجرين، هم أربع نساء وخمسة أطفال الجمعة، قبالة سواحل تركيا بعد غرق المركب الذي كان يقلهم الى اليونان، وفق خفر السواحل الأتراك.

وقال خفر السواحل في بيان إن المركب غرق على بعد 2,5 ميل بحري قبالة محافظة بالق أسير في غرب تركيا، من دون أن يحددوا جنسيات المهاجرين.

وأكد المصدر انتشال تسع جثث تعود إلى أربع نساء وخمسة أطفال، فيما تم انقاذ خمسة آخرين.

ونقل خفر السواحل عن الناجين أن الزورق كان يتجه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية وعلى متنه 17 مهاجراً ومهرب واحد.

ولم يعرف حتى الان مصير الركاب المفقودين.

وتستضيف تركيا نحو أربعة ملايين مهاجر ولاجئ معظمهم من السوريين، وتشكل بلد عبور مهماً للفارين من النزاعات في الشرق الاوسط والساعين للوصول الى اوروبا.

وأدى اتفاق بين أنقرة والاتحاد الاوروبي وقع في آذار 2015 إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية الخمس القريبة من تركيا.

وقالت إيفا مونكور، المتحدثة باسم الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس)، لفرانس برس إن أكثر من 875 ألف مهاجر وصلوا الى الجزر اليونانية في 2015، في حين أن "الارقام لم تتجاوز أربعين ألف شخص (سنويا) في العامين الاخيرين".