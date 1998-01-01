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سرايا القدس: مقاتلونا مستعدون لكافة السيناريوهات

الجمعة 03 مايو 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: مقاتلونا مستعدون لكافة السيناريوهات


غزة / سما/

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية مستعدة للرد على العدوان و جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

و قالت السرايا في تصريح لها مساء اليوم الجمعة: " إن مقاومتنا مستمرة لهذا العدو، و أن مقاتلينا مستعدون لكافة السيناريوهات".

وكان وزارة الصحة بغزة قد اعنت في وقت سابق من اليوم استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف اسرائيلي لمواقع تابعة للمقاومة و استهدافه ايضا للمدنيين المتظاهرين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار

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