سرايا القدس: مقاتلونا مستعدون لكافة السيناريوهات

غزة / سما/

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية مستعدة للرد على العدوان و جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

و قالت السرايا في تصريح لها مساء اليوم الجمعة: " إن مقاومتنا مستمرة لهذا العدو، و أن مقاتلينا مستعدون لكافة السيناريوهات".

وكان وزارة الصحة بغزة قد اعنت في وقت سابق من اليوم استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف اسرائيلي لمواقع تابعة للمقاومة و استهدافه ايضا للمدنيين المتظاهرين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار