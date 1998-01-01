حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني وحصار قطاع غزة

غزة / سما/

نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الجمعة، الشهداء الابرار الذين ارتقوا جراء الاستهداف الاسرائيلي.

وأضافت الحركة في بيانها، أنها تتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين كما حيت ثبات شعبنا الفلسطيني واهلنا في قطاع غزة.

وحملت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد وهذه الاعتداءات التي تستهدف ابناء شعبنا والمتظاهرين السلميين والمقاومين.

وقالت الحركة إن المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني وحصار قطاع غزة، مشيرة الى أنها ستسخر كل ما تملك من ارادة ووسائل وامكانيات لجماية دماء ومصالح شعبنا والدفاع عنه.

وأضافت: أن حماية شعبنا واجب ديني واخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان.