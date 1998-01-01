  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحر: الاحتلال يراوغ والمقاومة ستجبره على تنفيذ التفاهمات

الجمعة 03 مايو 2019 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر: الاحتلال يراوغ والمقاومة ستجبره على تنفيذ التفاهمات


غزة / سما /

قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي،  مساء اليوم الجمعة،  إن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في تطبيق تفاهمات التهدئة ويحاول التهرب منها، مؤكدا  أن المقاومة ستجبره على تنفيذها.

وأضاف بحر، أن "غرفة العمليات المشتركة حامية التفاهمات ومسيرات العودة هي من ستجبر الاحتلال على تنفيذها"، موضحا أن  "الانفجار سيكون في قلب الكيان الإسرائيلي، ولن يهنأ سكان غلاف غزة بالهدوء طالما استمر الحصار، ولن يهنأ اليهود بالأمن طالما بقي الاحتلال".

وأكد  على أن "المقاومة قادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال وأعوانه".

في سياق منفصل، قال بحر إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بحق الجولان لن تُغير من واقع الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف "الجولان ستبق أراضٍ عربية سورية محتلة، ويجب أن تعود محررة لدولة سوريا الشقيقة، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة والاحتلال لا يفهم إلا هذه اللغة".

ولفت بحر إلى أن "جميع قضايا الوطن العربي مشتركة ومصيرها مشترك"، داعيًا لضرورة الوحدة أمام مؤامرات الاحتلال، ومن خلفه أمريكا لتقسيم الوطن العربي.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما سيبلغه وفدا حماس والجهاد للمخابرات المصرية حول تفاهمات التهدئة والمصالحة

غزة: قرار بوقف إصدار اوامر الحبس في رمضان

نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه"

مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة بالضفة

حاخام يهودي بارز: هتلر هو الإنسان الأكثر صدقا في الوجود وغرينبلات يهاجمه

"برق الجهادية" تتوعد الاحتلال بحرق "الأخضر واليابس" بمستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يتأهب وسط اسرائيل خوفاً من هجمات صاروخية

الأخبار الرئيسية

القسام

قيادة الغرفة المشتركة بغزة تدعو جميع الحالات العسكرية للاستعداد للرد..

صور: شهيدان بقصف اسرائيلي على موقع للمقاومة بمخيم المغازي وسط القطاع

شهيد واصابات بينها خطيرة شرق قطاع غزة

قصف

استهداف اسرائيلي بالتزامن مع اصابة جندي بجراح خطيرة ومجندة شرق البريج

النخالة

بعد وصول السنوار.. النخالة يصل العاصمة المصرية القاهرة بدعوة مصرية