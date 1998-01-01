ملحم: رئيس الحكومة لم يدل بتصريحات جديدة حول الرواتب

رام الله / سما /

نفى الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، أن يكون رئيس الوزراء محمد اشتية قد أدلى بأي تصريحات جديدة بشأن الرواتب.

وضجّت منصات مواقع التواصل بتصريحات منسوبة لاشتية مفادها أنه سيتم صرف باقي الرواتب كاملة نهاية الشهر، وهو ما نفاه الناطق باسم الحكومة، لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ رئيس الوزراء سبق وطلب من محافظ سلطة النقد عزام الشوا، بأن تراعي البنوك ظروف الناس بشأن اقتطاع القروض من النسبة المصروفة من الرواتب.

وأوضح ملحم أنه فيما يتعلق بالنِّسب التي ستدفعها الحكومة خلال الأشهر المقبلة، فهي تتوقف على ما سيتوفّر من أموال لدى الخزينة.