قيادة الغرفة المشتركة بغزة تدعو جميع الحالات العسكرية للاستعداد للرد..

غزة / سما/

دعت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان اخرها استشهاد 3 مواطنين جراء القصف الاسرائيلي لمواقع المقاومة بالمحافظة الوسطى واستهداف المتظاهرين بمسيرات العودة.

وقالت كتائب القسام عبر موقعها الإلكتروني: "أمام العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وتتبني الغرفة المشتركة عمليات القصف التي تنفذها المقاومة في حال الرد على اعتداءات الاحتلال.