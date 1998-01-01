ابو هولي يبحث مع محافظ الخليل ورؤساء اللجان الشعبية في مخيماتها التحضيرات لإحياء الذكرى (71) للنكبة

الخليل / سما /

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي رافعة من أهم الروافع التي حملت القضية الفلسطينية للعالم أجمع وان حلها يكون من خلال تطبيق ما ورد في القرار 194.

واضاف ابو هولي خلال لقاءات منفصلة مع اللجان الشعبية في مخيمي العروّب والفوار ومحافظة الخليل مساء اليوم الجمعة، على ان شعبنا بكل قواه الحية سيبقى متمسكا بحق العودة باعتباره حقاً تاريخياً وقانونياً مقدساً كفله القانون وسيواجه كل المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتوطينهم بعيدا عن مدنهم وقراه أو أية محاولة لمقايضة حقوقهم بأي شكل من الأشكال.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الشعبية لمخيم العروب احمد ابو الخيران، ورئيس اللجنة اشعبية لمخيم الفوار عفيف عكاشة، ورئيس اللجنة الشعبية في محافظة الخليل حسن مهنا واعضاء اللجان الثلاثة بالإضافة الى الوفد المرافق مع ابو هولي من كادر دائرة شؤون اللاجئين.

وبحث ابو هولي مع اللجان الثلاثة، اوضاع اللاجئين واحتياجات المخيمات من مشاريع ملحة ذات اولوية للاجئين كما وقف المجتمعون امام مشاكل المخيمات وسبل معالجتها.

ووضع ابو هولي اللجان الشعبية الثلاثة بصورة اخر تطورات الازمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية والاجراءات الايجابية التي اعلن عنها المفوض العام للأونروا في رسالته الي لاجئي فلسطيني والعاملين في ووكالة الغوث وخطة التحرك لحشد الدعم لتجديد تفويض عمل "الأونروا" الممنوح لها بالقرار 302 والذي ينتهي في سبتمبر 2019 .

كما اطلع ابو هولي، اللجان، على اخر التطورات المتعلقة بتحضيرات احياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة الفلسطينية، واهمية عملية التحشيد للفعالية المركزية التي ستنطلق يوم الخامس عشر من ايار، مؤكدا على الدور الكبير الملقى على اللجان الشعبية في عملية التعبئة والتحشيد.

من جهتها اكدت اللجان الثلاثة على اهمية التكاتف وتوحيد الجهود لخدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين ومواجهة المؤامرات التي تستهدفها وخاصة صفقة القرن الاميركية .

وعلى صعيد اخر بحث ابو هولي مع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، آليات تعزيز الشراكة وتنسيق العمل لمعالجة مشاكل اللاجئين وتلبية احتياجاتهم خاصة في مخيمي العروب والفوار، وتذليل العقبات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع داخل المخيمين.

ووضع ابو هولي اللواء البكري خلال زيارته لمقر محافظة الخليل اليوم بصورة التحضيرات التي تجريها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة ودائرة شؤون اللاجئين لإحياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة الفلسطينية، لافتا الى ان الشعار الموحد لفعاليات النكبة لهذا العام سيكون بعنوان "من رماد النكبة الى تجسيد العودة لنسقط المؤامرات".

واشاد ابو هولي، بحالة الاندماج الوثيق بين مدينة الخليل ومخيماتها وحالة الالتزام بين مكونات المؤسسات الموجودة في الخليل ومخيماتها في مواجهة العنصرية الاسرائيلية وحماية الموروث التراثي والثقافي الفلسطيني.

من جهته اكد المحافظ البكري، ان جميع امكانيات محافظة الخليل مسخرة لخدمة مخيماتها وانه سيتم بذل كل جهد في سبيل معالجة كافة المشاكل التي تواجهها، مشددا على ان المحافظة ستكون حاضرة بقوة في كافة فعاليات احياء الذكرى 71 للنكبة.

وفي ختام اللقاء توجه ابو هولي والمحافظ البكري يرافقهم كوادر من حركة فتح واللجان الشعبية لافتتاح "معرض محافظة الخليل للصور والاعمال اليدوية والفنية" الذي يأتي ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة.

واكد ابو هولي في كلمة افتتاح المعرض، ضرورة الالتفاف موحدين خلف رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ونبذ الخلافات والابتعاد عن التشكيك والتخوين والتكفير، وأن الوطن بحاجة الى الجميع ومن يعارض ذلك فهو شريك اساسي فيما يسمى بصفقة القرن.

وفي اطار زياته لمحافظة الخليل زار ابو هولي جامعة بوليتكنك فلسطين وكان في استقباله رئيس مجلس امناء الجامعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد سعيد التميمي.

وبحث ابو هولي مع التميمي تعزيز التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين والجامعة فيما يتعلق بأجراء الدراسات البحثية المتخصصة بقضية اللاجئين الى جانب تعزيز الشراكة فيما بينهما لخدمة الطلبة اللاجئين في محافظة الخليل ومخيماتها من خلال تقديم التسهيلات لهم.

ووضع التميمي ابو هولي بصورة عمل الجامعة ومراحل تطورها الى ان وصلت الى هذا المستوى كصرح اكاديمي كبير ومنارة علم على مستوى الجامعات الفلسطينية والعربية، مؤكدا استعداد الجامعة التعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين بما يخدم قضية اللاجئين.

وعلى صعيد اخر زار ابو هولي المستشفى الاهلي في الخليل والتقى بمدير عام المستشفى يوسف التكروري ومجلس ادارة المستشفى والعاملين فيها، واستمع منهم على مراحل تطور المستشفى والنجاحات التي رافقتها الى ان اصبحت احد كبرى المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في محافظة الخليل بشكل خاص وفي وفلسطين بشكل عام كما استمع منهم على حجم التسهيلات المقدمة للاجئي الفلسطينيين ولأبناء شعبنا في قطاع غزة.

من جهتها وضعت ادارة المستشفى، ابو هولي بصورة اتفاقية المستشفى مع وكالة الغوث الدولية والتي استنادا عليها يتم تحويل المرضى من اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

وكشفت ادارة المستشفى ان 15% من نزلاء المستشفى هم من سكان قطاع غزة.

وفي ختام زيارته جال ابو هولي في مرافق المستشفى وعاد بعض المرضى القادمين من قطاع غزة، متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة الى عوائلهم سالمين.

وفي نهاية جولته قام ابو هولي بجولة تفقدية في مخيمي العروب والفوار واطلع على سير المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين، كما استمع من اللاجئين عن مشاكلهم واحتياجاتهم كما جال في البلدة القديمة، وزار الحرم الابراهيمي الشريف، وأطلع عن كثب على الوضع العام وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق اهالي البلدة القديمة، مطالبا المجتمع الدولي بتامين الحماية الدولية لشعبنا.