تلفزيون اسرائيل: الجيش سيرد بشكل أكبر على الحادثة

غزة / سما /

توقع المراسل العسكري للتلفزيون الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة ان لا يكون القصف الاسرائيلي على موقع المقاومة هو الرد الاخير على عملية قنص ضابط ومجندة على حدود قطاع غزة، متوقعاً ان ترد اسرائيل بشكل اكبر على الحادثة خلال الفترة المقبلة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة شرق مخيم المغازي في قطاع غزة ما ادى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

فيما توقع روني دانيل المحلل العسكري للتلفزيون الاسرائيلي، خلال النشرة المركزية العكس، وقال ان اسرائيل تنتظر الاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي ستجري في تل ابيب في النصف الثاني من الشهر الجاري وهي معنية بامتصاص الاحداث وليس تصعيدها وخصوصاً ان هذا سيؤثر على مستوى التوتر على حدود قطاع غزة.

وبحسب التلفزيون الاسرائيلي، فان "التظاهرات هذه الجمعة كانت هادئة ولم يشارك بها سوى 6 آلاف شخص "على حد قولهم، ولكن عملية القنص اعادت الامور إلى مرحلة التسخين.