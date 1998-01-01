عشراوي تدعو لتعزيز السلطة الرابعة وحمايتها وتطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

رام الله / سما /

هنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، الصحفيين الفلسطينيين في الوطن وخارجه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الجمعة.

وأشادت في بيان لها، بجهود الصحفيين في تغطية الأحداث بمصداقية وشجاعة ومهنية. ودعت إلى تعزيز دور السلطة الرابعة، وحماية منظومة الإعلام وتطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير للوصول إلى نظام عصري وديمقراطي تعددي.

وأكدت ضرورة تدعيم الانفتاح الإعلامي والصحفي وصون الحريات على مختلف الأصعدة. وقالت: "إن نشر المعلومات بشفافية ودون قيود، وممارسة حرية الرأي والتفكير، باعتبارها أحد حقوق الإنسان الأساسية، هي الضامن الرئيس للحرية التي تتمتع بها الصحافة وحرية المواطن في ممارسة حقه في الوصول الى المعلومات".

وشددت على أن مهمة الإعلام الفلسطيني ترتكز على صياغة خطاب إعلامي حر وجريء، يستند في جوهره إلى قواعد القانون الدولي وقواعد حرية النشر والفكر، إضافة الى دوره القائم على الرقابة والاصلاح الداخلي والبحث والاستقصاء والتحليل، ومهمته في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وكشف سياساته العنصرية على جميع الأصعدة بما في ذلك اعتداءاته المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، والمؤسسات الإعلامية.

ودعت عشراوي الهيئات الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالعمل على توفير الحماية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على اعتداءاتها الممنهجة على الاعلام والاعلاميين بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وإخماد صوت الخطاب الوطني الإنساني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية للاحتلال وإرهابه المنظم ضد شعبنا الأعزل، والتغطية على ممارساته وجرائمه المخالفة لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني.