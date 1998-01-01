الجهاد الاسلامي: نحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في غزة والمقاومة جاهزة للرد

غزة / سما /

عقبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، على الاستهداف الاسرائيلي لمواقع المقاومة الامر الذي ادى الى ارتقاء شهيدين.

وقالت الحركة إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل العدوان وارتكاب الجرائم بحق مسيرات العودة، وها هو اليوم يستهدف مسيرات العودة بالرصاص الحي والمتفجر، ويقصف المواقع بهدف سفك الدماء وإيقاع الإصابات البليغة والشهداء.

وأضافت الحركة في بيانها: أننا إذ ننعى الشهداء الابرار الذين ارتقوا جراء هذا العدوان ،فإننا نحمل الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن هذا العدوان والتصعيد الخطير، ونؤكد على تصميم شعبنا على استمرار نضاله من أجل استعادة حقوقه وحماية أرضه وكسر الحصار الظالم.

وأوضحت أن شعبنا يستند إلى حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، مشيرة الى أن المقاومة ملتزمة بهذا الحق طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار.