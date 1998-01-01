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استهداف اسرائيلي بالتزامن مع اصابة جندي بجراح خطيرة ومجندة شرق البريج

الجمعة 03 مايو 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف اسرائيلي بالتزامن مع اصابة جندي بجراح خطيرة ومجندة شرق البريج


غزة / سما/

افادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، باستهداف اسرائيلي لمخيم العودة شرق البريج بالقذائف من المدفعية المتمركزة شرق المخيم وانسحاب كافة المتظاهرين هذه الأثناء من المكان وذلك في اعقاب عملية القنص.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال موقع مقبولة التابع للمقاومة شرقي المحافظة الوسطى، فيما استهدفت طائرات الاحتلال موقع عيسى البطران التابع لكتائب القسام شرق المحافظة الوسطى.

و أفاد موقع مفزاك لايف العبري، مساء اليوم الجمعة، باصابة  جندي إسرائيلي برصاص قناص بالقرب من السياج الأمني ​​في جنوب قطاع.

وأشار الموقع العبري، الى أن الجندي الذي اصيب وصفت حالته بالخطيرة.

واكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اصابة جندي اسرائيلي بجراح خطيرة اضافة الى مجندة بجراح متوسطة وتم نقل الجندي الى مستشفى سوروكا.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه قبل قليل وقع إطلاق نار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة مشيرا الى أن التفاصيل لاحقا.

في السياق، افادت مصادر محلية، بأن طارئرات الاحتلال استهدفت  أرض فارغة قرب مخيم العودة شرق البريج.

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