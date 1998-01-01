الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتوجه رسالة للسلطة والامة العربية!

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة تحت شعار "موحدون في مواجهة صفقة القرن".

كما دعت الهيئة في بيانها، السلطة لوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، مشددة على ضرورة شطب اتفاقية اوسلو، مؤكدة أن الجولان ستظل عربية سورية.

وأضافت: ندعو أمتنا العربية للوقوف مع شعبنا ومواجهة مخططات العدو الصهيوني، مشيرة الى أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

ودعت الهيئة أمتنا العربية للوقوف مع شعبنا ومواجهة مخططات العدو الصهيوني، مهيبة بجماهير شعبنا بشد الرحال إلى المسجد الأقصى