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قيادي بحماس: نؤكد على رفضنا لقرارات ترامب الباطلة ويوجه دعوة للسلطة مفادها..

الجمعة 03 مايو 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: نؤكد على رفضنا لقرارات ترامب الباطلة ويوجه دعوة للسلطة مفادها..


غزة / سما /

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن الجولان كانت ومازالت وستبقى سورية عربية وإن الاعتداء عليها يمثل اعتداء على فلسطين ، داعيا إلى وقف الصراعات والحروب الطائفية والخلافات على الساحات العربية وضرورة تحقيق الوحدة العربية والاسلامية.

وأضاف رضوان: نؤكد على رفضنا لقرارات ترامب الباطلة بالاعتداء على الجولان ونؤكد على وقوفنا بجانب سوريا في مواجهة العدوان على الجولان وسوريا.

واردف: نرفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله ونؤكد على أن العدو الأوحد لأمتنا هو الاحتلال الصهيوني.

ووجه القيادي في حماس دعوة للسلطة قال فيها : ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني والتبرؤ من أوسلو وعدم الرهان على الحلول السلمية.

وتابع: نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعوا بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا البواسل ونقدم التحية لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين خرجوا في جمعة الجولان عربية سورية ليؤكدوا على وحدة الأمة العربية والإسلامية.

واستطرد:  ندعو إلى تشكيل أكبر جبهة فلسطينية عربية اسلامية ورفع مستوى التنسيق لمحور المقاومة لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال:  نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية و الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك و ندعو أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والاستعداد للمسيرة المليونية في ذكرى النكبة٥/١٥ وإلى رفع زخم المشاركة في المسيرات في رمضان.

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