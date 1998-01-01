اصابات بالاختناق واندلاع حرائق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين

رام الله / سما /

اصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق واندلاع بعض الحرائق في الأراضي الزراعية نتيجة جفاف الاعشاب.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب اداء صلاة الجمعة، باتجاه الجدار العنصري، نصرة لعمال فلسطين.

ورفع المشاركون، علم فلسطين ورددوا الهتافات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.