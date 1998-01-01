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"برق الجهادية" تتوعد الاحتلال بحرق "الأخضر واليابس" بمستوطنات الغلاف

الجمعة 03 مايو 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"برق الجهادية" تتوعد الاحتلال بحرق "الأخضر واليابس" بمستوطنات الغلاف


غزة / سما /

أطلق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، عدداً من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن مجموعات شبابية تطلق على نفسها "وحدة برق" الجهادية تمكنت من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، عودة نشاطات ميدانية خشنة، بعد تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة.

في السياق ذاته، توعدت وحدة برق الجهادية الاحتلال الإسرائيلي بحرق الأخضر واليابس لتنصله من تفاهمات كسر الحصار الحصار الظالم.

وقالت الوحدة في بيانها "في ظل التهديدات الصهيونية لقادة المقاومة وتنصله من التفاهمات التي من شأنها رفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا، نؤكد على استمرار رشقات البالونات الحارقة والمتفجرة صوب الغلاف والذي لا ولن يسلم من رشقاتنا المباركة ولن ينالوا من عزيمتنا شيء"، موجهين رسالة إلى المستوطنين "لن تهنئوا بأمان على أرضنا وسنواصل مس الهيبة الصهيونية".

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