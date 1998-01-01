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إصابة 7 مواطنين بينهم طفل جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 03 مايو 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 مواطنين بينهم طفل جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص "المطاطي"، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف شتيوي أن جيش الاحتلال اعتدى على الطواقم الصحفية واتخذها دروعا بشرية خلال قمعه المسيرة، كما حطم عددا من أبواب المنازل واعتلى أسطحها واستخدمها ثكنات عسكرية.

وردد المشاركون في المسيرة، الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في جميع المواقع.

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