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إصابة صحفي بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق في بيت سيرا

الجمعة 03 مايو 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صحفي بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق في بيت سيرا


رام الله / سما /

- أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله اليوم الجمعة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج، المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ما أدى لإصابة الصحفي ساري جرادات برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في القدم، وعدد من المواطنين بالاختناق.

وكان الشهيدان ارتقيا في 4 آذار/ مارس الماضي بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانا يستقلانها مع شاب ثالث، بينما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم في أحد مخابز قرية كفر نعمة غرب رام الله.

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