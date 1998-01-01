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اصابات بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة

الجمعة 03 مايو 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة


غزة / سما/

اصيب 4 مواطنين بجراح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، اصيب  4 مواطنين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال شرقق القطاع حتى اللحظة.

و بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 57 تحت شعار "الجولان عربية سورية".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات "جمعة الجولان عربية سورية".

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من الشبان قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واوضحت الصحة بغزة حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية بحق المواطنين المشاركين في مسيرة العودة ،حيث استشهد  273 شهيدًا و 17021 إصابة وصلت للمستشفيات بينها 3467 طفلا و 1111 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس 2018.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الجولان عربية سورية" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة.

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