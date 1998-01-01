"فتح": دون القدس عاصمة لفلسطين لا نجاح لأية صفقة أو مبادرة

رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح" على موقفها الثابت والذي لن يتغير بفعل الضغوطات، بأنه دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية فلا نجاح لأية صفقة أو مبادرة.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "إن الحديث عن صفقة العار كما نراها على الأرض ونستمع لأخبارها عبر المسؤولين الأميركيين هي تماما وصفة لنظام "الابارتهايد" وتجميل الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه، وهي بالتالي وصفة وأفكار تدميرية، الأمر الذي نرفضه تماما".

وشدد القواسمي على أن الحقوق الوطنية والحرية والعدالة ليست مكانا للمساومة والتجزأة والحسابات الشخصية.