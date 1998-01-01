الاتحاد الاوروبي يساهم بـ 15 مليون يورو لدفع رواتب المتقاعدين

القدس المحتلة / سما /

ساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 15 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد حوالي 57 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر أبريل - نيسان.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذه المُساهمة المُمَوَّلَة من الاتحاد جزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر آلية بيغاس.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "الاتحاد الأوروبي مُلتزم بحماية مُستقبل حل الدولتين وخلق أسس الدولة الفلسطينية المُستقبلية، وهذا يتطلب انخراطنا سياسيا إضافة إلى دعمنا المالي".

وأضاف: "دعمنا اليوم من أجل دَفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين هو دليل آخر على إرادتنا السياسية والتزامنا بالاستقرار والأمن، ولَطالما كان الاتحاد الأوروبي شريكٌ يُعتمد عليه وسيبقى ملتزما بالمواقف السياسية الرئيسية المتعلقة بالفلسطينيين".