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الرئيس الايرلندي: حل الدولتين هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة

الجمعة 03 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الايرلندي: حل الدولتين هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة


دبلن /سما/

 أكد الرئيس الايرلندي مايكل هيجنز أن حل الدولتين هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته بيت فلسطين في العاصمة الإيرلندية دبلن، في بادرة استثنائية تلبية لدعوة سفير دولة فلسطين أحمد عبد الرازق على العشاء مساء أمس.

ووجه الرئيس الايرلندي تحياته وتقديره للرئيس محمود عباس، وأشاد بجهوده الحثيثة لدعم السلام والأمن في المنطقة.

وعبر عن خالص شكره وتقديره لهذه الدعوة الكريمة، معربا عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بيت فلسطين.

بدوره، قدم السفير عبد الرازق، باسم الرئيس محمود عباس، هدية إلى الرئيس الايرلندي تعبر عن مدى تقدير واحترام دولة فلسطين ورئيسها وشعبها لهذه الزيارة الكريمة لبيت فلسطين.

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