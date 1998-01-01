تعاني ارتفاع ضغط الدم.. احذر فعملك قد يقتلك

وكالات / سما /

أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن ضغوط العمل وقلة النوم لدى الموظفين المصابين بارتفاع ضغط الدم تعرضهم لخطر مضاعف للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون في المركز الألماني لبحوث الصحة البيئية وكلية الطب في جامعة ميونيخ التقنية، ونشرت في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي (European Journal of Preventive Cardiology).

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم المرتفع يقود عادة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.

وأضافوا أن مرضى ضغط الدم يتأثرون بقوة بالعوامل النفسية والاجتماعية، وأبرزها الضغوط في العمل وانخفاض عدد ساعات النوم.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 1959 عاملا من المصابين بارتفاع ضغط الدم تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاما ولم يكونوا مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

وقارنوا هؤلاء المشاركين الذين يعانون من ضغوط في العمل وانخفاض جودة النوم بمرضى آخرين مصابين بضغط الدم المرتفع لكنهم لا يعانون من ضغوط في العمل وينامون جيدا.

ووجد الباحثون أن مرضى ضغط الدم الذين يعانون من ضغوط في العمل وانخفاض جودة النوم يتعرضون بخطر يقدر بثلاثة أضعاف للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأقرانهم الذين ينامون جيدا ولا يعانون من ضغوط في العمل.

وقال قائد فريق البحث البروفيسور كارل هاينز لادفيج إنه يجب أن يكون النوم للاسترخاء واستعادة مستويات الطاقة، وإذا كنت تعاني من التوتر في العمل فإن النوم الجيد يساعدك على استعادة طاقتك في اليوم التالي.

وأضاف أنه لسوء الحظ يظل لسوء النوم والتوتر الوظيفي المصاحبين لارتفاع ضغط الدم تأثير أكثر خطورة على الموظفين ويعرض حياتهم للخطر.

وعن أفضل الحلول لمواجهة هذه المشاكل الصحية، أشار لادفيج إلى النشاط البدني، وتناول الأكل الصحي والاسترخاء، وعلاج مشاكل النوم، إضافة إلى تناول أدوية خفض ضغط الدم.