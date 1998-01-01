اتحاد التايكواندو يختتم دورة تدريبية في"البومسي و الكروجي"

رام الله / سما /

اختتم اتحاد التايكواندو دورة تدريبية في أساليب "البومسي" و "الكروجي"، في معسكر حرش السعادة " في جنين،استمر ثلاثة أيام، بمشاركة ٢٥ مدرباً.

وقد اشتملت الدورة على مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية في العلوم التدريبية المختلفة، وحاضر فيها كل من: الحكم الدولي أحمد أبو حطب، والمدرب التركي مهمت بهتيار، ود. بشار عبد الجواد، رئيس الاتحاد.

وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكادر الفني للعبة، على أن يتم اختيار مجموعة من المدربين، من اجل المشاركة في الدورات القارية والدولية.

وشهد حفل الختام حضور رمزي أبو شما، وفايز الشيخ، وناصر البدرساوي من مركز التطوير الأولمبي، إلى جانب حمزة راضي، رئيس اتحاد كرة الطائرة، والعماني عامر الطوقي، المحاضر الآسيوي بكرة الطائرة، وأركان كرة الطائرة، راني عصفور، تيسير علاونة، معروف شطارة، ومحمد نفاع.

وشكر د. بشار عبد الجواد قيادة قوات الأمن الوطني على احتضان الدورة، وثمن جهود اللجنة الأولمبية في دعم الاتحاد والارتقاء بمسيرته، وتذليل كافة العقبات أمام أنشطته على الساحة والدولية.

وأعرب عن سعادته بحصول معتز جابر على شارة التحكيم الدولية، خلال مشاركته في الدورة الدولية، مؤخراً، مشيراً إلى أن الحكم الفلسطيني اجتاز كافة المتطلبات النظرية والعملية، واستطاع أن يبرز من بين مئة حكمٍ مشارك.

وعلى صعيد آخر حصل معتز جابر على الشارة الدولية في التحكيم بلعبة التايكواندو مكررا انجاز الحكم الدولي عمرو الأقرع، وذلك خلال مشاركته في دورة الحكام الدولية التي عقدها الاتحاد الدولي للتايكواندو في الفترة ما بين ٢١-٢٨/ ٣/ ٢٠١٩ التي شارك فيهاما يقارب ١٠٠ حكم من جميع انحاء العالم .

وقد اجتاز معتز جابر، متطلبات الدورة النظرية والعملية والمقابلة الشخصية باداء لافت ليحصل بعد ذلك على الشارة الدولية.

أبو حطب يشارك بدورة حكام اولمبية

كما دعا الاتحاد الدولي للتايكواندو، الحكم الفلسطيني أحمد أبو حطب، للانخراط في معسكر اختيار الحكام الخاص بدورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقتها العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

ووقع الاختيار على أبو حطب بعد حصوله على المركز الأول في دورة الحكام الدولية لفئة اللاعبين ذوي الإعاقة، والتي نظمها الاتحاد الدولي في تونس بشهر آذار المنصرم.