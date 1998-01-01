هلال القدس يلتقي النجمة اللبناني في جدة ضمن كأس الاتحاد الاسيوي

رام الله / سما /

يلتقي مساء اليوم الجمعة نادي هلال القدس ونظيره نادي النجمة اللبناني ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الاولى في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وذلك عند الساعة السابعة وخمس وعشرون دقيقة مساء بتوقيت القدس على ملعب الملك عبد الله " الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وعقد في قاعة ملعب المباراة الاجتماع الفني للمباراة بحضور مراقب المباراة ومراقب الحكام ومسؤول الامن في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وبحضور وفد نادي هلال القدس المكون من مدير النادي جمال غوشة ومسؤول الامن ماهر ابو اسنينة والناطق الاعلامي تامر عبيدات والمشرف الرياضي بدر مكي والاداري جمال التكروري وبحضور فريق النجمة اللبناني ومسؤول الامن السعودي والدفاع المدني ، كما اقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المدير الفني لنادي هلال القدس امجد طه واللاعب موسى الفيراوي والمدير الفني للنجمة اللبناني موسى حجيج واللاعب حسن المحمد .

وخلال المؤتمر الصحفي قال المدير الفني لنادي هلال القدس امجد طه ان الفريق مطالب بالفوز في هذه المباراة وهي الرابعة له في البطولة ولا شك ان المباراة ستكون قوية ومثيرة من قبل الطرفين وليست بالسهله ونسعى لحصد الفوز في الثلاث نقاط ونتمنى ان يحالفنا الحظ ونعزز امالنا بالتأهل ورفع اسم فلسطين والقدس عاليا .

من جانبه اكد لاعب هلال القدس موسى الفيراوي خلال المؤتمر الصحفي على ان لاعبي الهلال جاهزون اتم الجهوزية لخوض مباراتهم مع النجمة اللبناني ونتمنى ان يوفقنا الله بحصد نقاط المباراة من اجل استمرار الامل بالتأهل الى الدور الثاني من البطولة .

وفي سياق متصل اعرب المدير الفني لنادي النجمة اللبناني موسى حجيج عن امله بالفوز بالمباراة وتحقيق اول ثلاث نقاط في البطولة رغم ان الامال بالتأهل ضئيلة وشبه مستحيلة وفريق النجمة على اتم الاستعداد لخوض المباراة والظهور بافضل صورة ونتيجة ممكنة ، واضاف حجيج " خضنا الى الان ثلاث مباريات بالمجموعة لم يوفقنا الله رغم ادائنا العالي ولعبنا الراقي والمميز الا ان الفريق يعاني من التهديف ولدينا عقم تهديفي واضح ، ونتمنى ان تنقلب الصوره مع نادي هلال القدس ."

يذكر ان نادي هلال القدس يحتل المركز الثالث في المجموعة بنقطتين فيما يتصدر نادي الوحدات الاردني المجموعة بعشر نقاط ويحتل الجيش السوري وصافة المجموعة بتسع نقاط فيما يتذيل النجمة اللبناني المجموعة بلا نقاط .

وسيواجه هلال القدس نادي النجمة اللبناني يوم الاثنين القادم السادس من الشهر الجاري في مباراة الاياب كما سيلاقي الهلال فريق الوحدات الاردني في الرابع عشر من الشهر الجاري في العاصمة الاردنية عمان في اخر مبارياته في هذه المجموعة .