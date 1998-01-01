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مفتي القدس يعلن عن موعد تحرير هلال رمضان

الجمعة 03 مايو 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي القدس يعلن عن موعد تحرير هلال رمضان


القدس المحتلة / سما /

أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، عن موعد تحري هلال شهر رمضان 2019.

ودعا الشيخ حسين في تصريح صحفي، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان 2019، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، الموافق 5 أيار 2019م.

ولفت إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.

وحث المفتي، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء ب القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: (02-6260042 / 02-6260102 / 0599-111984 / 0505-748584 / الفاكس:6262495-02).

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