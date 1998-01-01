خدمات البريج يجدد تعاقده مع نجم الفريق

غزة / سما /

أعلن خدمات البريج تجديد تعاقده مع النجم حازم أبو قفة، للموسم القادم بعد المستويات المميزة التي قدماها مع الفريق في الموسم الماضي.

وكشف أحمد حسين عضو إدارة البريج، عن اتفاق إدارة النادي مع مهنا قفة للبقاء مع البريج لموسم أخر، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيوب أبو زاهر.

وأكد حسين أن إدارة البريج تعمل على تجديد عقود لاعبيها الذين ظهروا بشكل مميز في الموسم المقبل، إضافة للتعاقد مع عدد قليل من اللاعبين لسد بعض المراكز في الفريق.

وأعلن البريج قبل أيام تجديد تعاقده مع نجمه إبراهيم وشاح، إضافة لاستعادة لاعبه بهاء الدعالسة من نادي غزة الرياضي.