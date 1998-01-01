كريستيانو رونالدو يتوقع عودة ليفربول أمام برشلونة !

وكالات / سما /

خالف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمهاجم السابق لريال مدريد التوقعات ، مؤكداً ان ليفربول قادر على قلب النتيجة والتأهل أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز على ليفربول في كامب نو الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة ، ليقترب من بلوغ النهائي المقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد بعد تسجيل ليونيل ميسي ثنائية ولويس سواريز هدفاً ، قبل لقاءهما المرتقب يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب أنفيلد رود.

شبكة “فوكس سبورت” نقلت عن موقع “دياريو جول” الإسبانية ما قاله كريستيانو رونالدو لزملائه ، مؤكداً على قدرة يورجن كلوب وليفربول على خطف بطاقة التأهل أمام برشلونة ، ويرى أن “البلوجرانا” كان محظوظاً للغاية بفوزه يوم الأربعاء الماضي ، بعد أن تفوق “الريدز” بشكلٍ واضح على أرضية الملعب.

الموقع الإسباني أكد أن تعليقات رونالدو وصلت غرفة ملابس برشلونة ، وهنالك لاعبون لا يفهمون سبب قوله هذا الكلام.

ويعتقد اللاعب البرتغالي أن ليفربول قادر على العودة مثل روما الموسم الماضي ، وكما فعل أياكس أمام ريال مدريد.

يذكر أن رونالدو ودع المسابقة من ربع النهائي بعد خسارة يوفنتوس على يد أياكس أمستردام.