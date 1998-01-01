كلوب يدفع بتشكيلته الأساسية في مباراة ليفربول القادمة

وكالات / سما /

يحل فريق ليفربول مساء غد السبت ضيفًا على منافسه نيوكاسل يونايتد بملعبه “سانت جيمس بارك”، ضمن فعاليات الجولة 37 -قبل الأخيرة- من عمر منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وبالرغم من خسارته القاسية أمام مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وضرورة تسجيل 3 أهداف على الأقل لمعادلة النتيجة في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب “الأنفيلد”، إلا أن الريدز سيلعب مباراة نيوكاسل بتشكيلته الأساسية.

وأشارت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية بأن الألماني يورجن كلوب سيدفع بتشكيلته الأساسية في مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل.

وأكملت الصحيفة أن التركيز حاليًا منصب على مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يرغب كلوب في الفوز أمام نيوكاسل وولفرهامبتون، وانتظار تعثر مانشستر سيتي من أجل تحقيق الحلم بالتتويج باللقب الغائب عن الليفر منذ عام 1990.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

خط الوسط : فابينيو، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح، ماني، فيرمينيو