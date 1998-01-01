  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد الإعلان عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد

الجمعة 03 مايو 2019 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الإعلان عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

اقتربت صفقة الصيف الكبرى أكثر وأكثر ، والتي تتضمن انتقال النجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد ، بعد سنوات ومواسم من التلميح لذلك ، وظهور الحب على وجه اللاعب نحو النادي الإسباني.

صحيفة “ذا صن” البريطانية أسدلت صباح اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة لها علاقة بانتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد ، بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ملعب سانتياجو برنابيو ، لكن الإعلان الرسمي لن يكون في الوقت الحالي ، وسيتم الإعلان بعد تاريخ 12 مايو الجاري في حال فشل الفريق في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب تشيلسي وهازارد مباراة نصف النهائي أمس الخميس أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني ، وانتهت بالتعادل هدفٍ لمثله.

وكانت التقارير الصحفية قد كشفت عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 70 و90 مليون يورو ، وقد يصل إلى 100 مليون يورو كما يطلب النادي اللندني ، رغم بقاء عام واحد على انتهاء عقده.

#ايدين هازارد #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سرايا القدس توجه رسالة مصورة هامة للاحتلال وهذا مفادها...

الرئيس عباس يوجه رسائل تحذير رسمية الى أطراف دولية وعربية!

السنوار الى القاهرة وهذا ما سيبحثه..

يديعوت: الجولة المصغرة الحالية انتهت وقد نجد أنفسنا بمعركة كبرى يدخل فيها جيش الاحتلال لغزة

غزة: قرار بوقف إصدار اوامر الحبس في رمضان

مسؤول اسرائيلي يدعو لاستعادة الردع والتحرك ضد السلطة بالضفة

نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه"

الأخبار الرئيسية

النخالة

بعد وصول السنوار.. النخالة يصل العاصمة المصرية القاهرة بدعوة مصرية

هذا ما سيبلغه وفدا حماس والجهاد للمخابرات المصرية حول تفاهمات التهدئة والمصالحة

غنيم : على الحكومة التوقف عن أي اجراءات تمييزية بين موظفي غزة والضفة

للمرة الثانية .. السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب إلى اسرائيل

كوشنر يكشف: "صفقة القرن" ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل وتتجنب ذِكر حلّ الدولتين