موعد الإعلان عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

اقتربت صفقة الصيف الكبرى أكثر وأكثر ، والتي تتضمن انتقال النجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد ، بعد سنوات ومواسم من التلميح لذلك ، وظهور الحب على وجه اللاعب نحو النادي الإسباني.

صحيفة “ذا صن” البريطانية أسدلت صباح اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة لها علاقة بانتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد ، بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ملعب سانتياجو برنابيو ، لكن الإعلان الرسمي لن يكون في الوقت الحالي ، وسيتم الإعلان بعد تاريخ 12 مايو الجاري في حال فشل الفريق في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ولعب تشيلسي وهازارد مباراة نصف النهائي أمس الخميس أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني ، وانتهت بالتعادل هدفٍ لمثله.

وكانت التقارير الصحفية قد كشفت عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 70 و90 مليون يورو ، وقد يصل إلى 100 مليون يورو كما يطلب النادي اللندني ، رغم بقاء عام واحد على انتهاء عقده.