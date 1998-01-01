زياش وميسي يقودان تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

نشرت شبكة هو سكورد العالمة التشكيلة المثالية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي شهدت فوز كل من أياكس وبرشلونة على توتنهام وليفربول خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وحصل برشلونة على حصة الأسد في تشكيلة الأسبوع لدوري الأبطال بفضل فوزه الساحق على الريدز بثلاثية نظيفة، حيث تواجد 6 لاعبين على رأسهم ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية رائعة في مرمى الحارس البرازيلي أليسون.

كذلك حجز أياكس الهولندي 4 مقاعد في التشكيلة بعد فوزه على السبيريز بهدف نظيف أحرزه فان دي بيك وصنعه النجم المغربي المتألق حكيم زياش، بينما تواجد لاعب واحد فقط من توتنهام، اما ليفربول، فلم يمثله أي لاعب.

وكان اليويفا قد أعلن عن 4 مرشحين للفوز بجائزة نجم الأسبوع في دوري الأبطال، واحتوت القائمة على ليونيل ميسي ولويس سواريز من جانب برشلونة، وفرينكي دي يونج وفان دي بيك من أياكس.

وجاءت التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن (برشلونة)

خط الدفاع: جوردي ألبا (برشلونة) .. جيرارد بيكيه (برشلونة) .. دالي بليند (أياكس) .. جويل فيلتمان (أياكس)

خط الوسط: فان دي بيك (أياكس) .. إيفان راكيتيتش (برشلونة) .. داني روز (توتنهام) .. حكيم زياش (أياكس)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) .. لويس سواريز (برشلونة)