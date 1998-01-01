السعودية تقدم حصصا غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

رام الله / سما /

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، اليوم الجمعة، 9250 حصة غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجرى توزيع المساعدات في إحدى مراكز الأونروا في بيروت بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان آمنة جبريل، ومدير الأونروا في منطقة بيروت محمد خالد، وممثل دار الفتوى في لبنان القاضي محمد هاني الجوزو.

وقال السفير البخاري "في بدء برنامج التوزيع المخصص لإخوتنا الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية تم تخصيص حوالي 9250 سلة غذائية رمضانية من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، متمنين أن تكون هذه الاعانات البسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل".

واكد البخاري أن "المملكة تقف دائما بجانب الفلسطينيين، وهذه رسالتنا الأساسية نحن لن نتخلى عن هذا الدور، ونؤكد للمجتمع الدولي أن المملكة العربية السعودية دائما سباقة في دعم الفلسطينيين أينما كانوا في كل دول العالم".

بدوره، قال دبور "ندرك جيدا المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وحجم الضغوط التي تمارس على القيادة وشعبنا الفلسطيني بهدف تمرير صفقات مشبوهة لإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وأمتنا العربية ستستمر سندا قويا بجانب قضيتنا الفلسطينية وشعبنا".

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفيين، وحكومة وشعب المملكة الشقيقة، والسفير البخاري على دعمهم المستمر لقضيتنا وشعبنا في كافة المجالات سواء من خلال ما يقدم من مساعدات والتي تأتي ضمن جملة من التقديمات سواء الاغاثية منها أو الصحية والدعم المتواصل في المواقف السياسية التي تؤكد الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال ودعمنا في كافة المحافل الدولية".