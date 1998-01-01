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البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال

الجمعة 03 مايو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: صفقة القرن هدفها ابقاء الإحتلال


رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن تصريحات كوشنر و غرينبلات حول ما يسمونه" صفقة القرن" تؤكد انها ليست سوى تنفيذ لافكار نتنياهو التي طرحها في كتابه "مكان تحت الشمس" قبل خمس وعشرين عاما، وهدفها قتل فكرة الدولة الفلسطينية، وتكريس ضم وتهويد الضفة الغربية بحجة الأمن الكاذبة.

وأكد البرغوثي ان الصفقة ليست مشروعا لحل او تسوية بل غطاءً لتشريع بقاء الاحتلال و تكريس نظام الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض التطبيع مع هذا الواقع على المحيط العربي و الاقليمي.

وشدد البرغوثي على ان اهم وسيلة لافشال خطة نتنياهو المذكورة هي الاسراع في توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمواجهتها.

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