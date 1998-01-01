فاجعة .. مصرع 6 أطفال أشقاء بحريق في إربد

وكالات

لقي ستة أطفال أشقاء مصرعهم إثر حريق شب داخل إحدى الشقق بعمارة من خمسة طوابق في مدينة إربد.

وكانت إدارة الإعلام قالت في وقت سابق إن الحريق الذي شب داخل إحدى الشقق بعمارة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم أدى ايضا إلى إصابة اربعة آخرين جميعهم من عائلة واحدة، وشخصين آخرين باختناق وضيق بالتنفس نتيجة الدخان المنبعث من الحريق.

وبحسب إدارة الإعلام تمكنت طواقم الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبالغة باستثناء ثلاث اصابات وصفت بالمتوسطة.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.